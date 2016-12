Succesul de la Iași, prilej de regrete și ambiții suplimentare pentru a încheia bine anul chiar împotriva campioanei en-titre

Univ Goldiş ICIM a câştigat la Iaşi de o manieră categorică, în faţa unei echipe ce are un singur succes stagional şi acela în toamnă la…Arad. „Meciul s-a desfăşurat exact cum ne-am dorit. Am început bine, apoi am slăbit un pic motoarele, dar am încheiat în forţă. Victoria e meritată, iar scorul spune totul. Asta ne face să regretăm şi mai mult eşecul din tur, deoarece cu o victorie atunci ne era mai bine în clasament, acum trebuie să turăm la maxim motoarele. Victoria de la Iaşi e o injecţie de încredere, iar pe aceast fond sperăm să facem un joc cât mai bun cu Sf. Gheorghe. Vom avea nevoie de sprijinul publicului, care sunt sigur că va reacţiona pozitiv, mai ales că e intrarea liberă pentru orice spectator ce va aduce la sală o jucărie, în schimbul căreia va primi şi un cadou din partea clubului”, spune preşedintele clubului arădean, Marcel Urban.

Așadar, peste doar 3 zile, Univ Goldiş ICIM Arad încheie anul cu un meci de foc. Într-un sezon extrem de echilibrat arădencele au avut, până acum, o evoluţie cu suiuşuri şi coborâşuri. Numai să ne amintim de startul dezastruos şi lucrurile sunt destul de clare. Apoi o linie ceva mai normală, iar în ultimele trei runde succes la Cluj, eşec cu Braşovul şi din nou victorie, dar la Iaşi.

Pe 28 decembrie, în Polivalentă, de la ora 18,30, fetele lui Stacey Nolan înfruntă campioana en-titre, Sepsi Sf. Gheorghe. Echipa din județul Covasna are domină şi acest sezon, având în palmares un singur eşec în 13 meciuri. Sepsi e lider, cu 25 de puncte, urmat de marea surpriză de până acum, Olimpia Braşov – 23 de puncte, podiumul fiind completat de o Universitatea Cluj cu 22 de puncte. Formația de pe Someș, însă, a strâns deja are patru eşecuri stagionale și pare capabilă să se ridice la nivelul așteptărilor.

În continuare clasamentul este completat de CSM Târgovişte – 21 de puncte, Phoenix Galaţi – 20, Univ Goldiş ICIM şi CSM Satu Mare – ambele câte 18, BC Tg. Mureş – 16, CST Alexandria – 15 şi Poli Iaşi 14 puncte. Un clasament deschis la orice înaintea unul play-off care se anunţă mai pasinonant ca oricând. Asta dacă nu apar surprize neplăcute într-o lună ianuarie ce mai tot timpul a pregătit câte ceva.

