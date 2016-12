Suporterii UTA-ei, ajutoare pentru Moș Crăciun la Arad și Comlăuș

Ca în fiecare an, Moș Crăciun utist s-a plasat strategic în locurile aglomerate din municipiu în prag de Sărbători. Frigul pătrunzător nu l-a împiedicat pe Bătrânul cu barbă albă și ajutoarele sale, suporterii „Bătrânei Doamne”, să le împartă dulciuri copiilor, respectiv obiecte promoționale cu însemnele echipei fanion (brelocuri, odorizante, calendare de buzunar etc.) părinților și bunicilor. Dincolo de darurile materiale, susținătorii Campioanei Provinciei au ținut să sublinieze valoarea simbolică a serii petrecute în mijlocul arădenilor. ”S-a dovedit din nou că în Arad zâmbetul şi bucuria copiilor sunt îmbrăcate în continuare în aceleaşi culori: alb şi roşu. A fost frig dar a fost frumos, pentru că am făcut o bucurie copiilor, părinţilor şi bunicilor, pentru că am putut să demonstrăm că UTA nu este doar o simplă echipă de fotbal, ci o prezenţă vie în comunitate. Ne bucurăm că am putut petrece din nou o seară frumoasă împreună ca prieteni şi oameni care împărtăşim aceleaşi valori”, e mesajul suporterilor.

Pentru această acțiune, dar și pentru cea de ieri, Suporter Club UTA a alocat câteva sute de lei bune, strânse din donații la Old Lady’s Pub. Pentru cine nu știe, în dimineața zilei de marți, Moșul și fanii „roș-albilor” au trecut și pragul clasei a III-a B de la Școala Gimnazială din Comlăuș (Sântana) pentru a le împărți pachete cu dulciuri și sucuri învățăceilor doamnei învățătoare, Oana Geoldeș.

