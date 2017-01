Urban aprinde returul Cupei cu U. Cluj cu un mesaj pentru Petricevic: „Unii nu văd bârna din ochii lor”

Univ Goldiş ICIM Arad nu a făcut un meci tocmai rău la Cluj, în primul tur al Cupei României. Diferența a făcut-o finalul, când, pe fondul căderii arădencelor, solidul team al lui Petricevic a oprit tabela la 80-67.

Dar, cum în faza următoare a competiţiei există bilete şi pentru două formaţii de tip lucky-loser, Aradului îi poate fi suficientă o simplă victorie, nicidecum una la o diferenţă anume, pentru a ajunge în faza următoare. Până acolo, însă, rămân concluziile de după jocul de ieri. „Scorul final este unul mincinos. Au fost de ajuns două erori pe final şi s-a făcut această diferenţă de 13 puncte. Nu am jucat deloc rău, am hărţuit adversarul de la un capăt la altul. Și vorbim despre o echipă cu cinci străine valoroase şi cu o talie impresionantă. Vă spun că nu era o surpriză dacă am fi reuşit să şi câştigăm. Doar că Universitatea a avut la dispoziţie jucătoare pe care le schimbau pe bandă rulantă. Vorbim, totuşi, despre o echipă cu un buget impresionant pentru campionatul intern, care şi-a permis să schimbe patru străine în această iarnă. Însă, văd că rezultatele se lasă mult aşteptate. Şi nu ştiu unde e problema”, e considerația lui Marcel Urban.

Președintele grupării „galben-albastre” a trimis săgeți spre fostul tehnician băieților de la West Petrom în vremuri de glorie pentru baschetul masculin arădean. „E trist este că un antrenor cu…greutate, cum e cel al Clujului, Dragan Petricevic, pune mereu presiune pe arbitri, comentând la deciziile acestora. Şi face asta de fiecare dată. Unii nu văd bârna din ochii lor”, a mai spus Urban.

Duminică, de la ora 18, în Polivalentă are loc returul cu U. Cluj. Suporterii ICIM-ului sunt aşteptaţi să dea o mână de ajutor Aradului într-un duel ce doar la prima vedere pare dezechilibrat. „Ne dorim să arătăm că putem să mai batem o dată Clujul”, a mai anunțat Urban.

( 0 ) Îmi place ( 0 ) Nu-mi place

Partajează asta: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

Pinterest

Skype

Listare

Email