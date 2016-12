„Vladi” a avut problemele UTA-ei, dar și le rezolvă la primăvară: „Refacem gazonul și întărim lotul”

Ca nou promovată, CS Glogovăț 2013 a început greoi stagiunea trecută. Făcuse doar 6 puncte în toată stagiunea de toamnă, dar primăvara a „înflorit” cu restul de 15 ce i-au asigurat rămânerea în primul eșalon județean. Impresia a fost că formația de lângă Arad găsise „rețeta” pentru un parcurs echilibrat în acest sezon, însă toamna nu a fost tocmai prolifică.

Ca echipa fanion, fără teren de antrenament

Negrea et. comp au strâns doar 13 puncte, ratând niște meciuri importante în special în ultima lună de campionat. „Învingându-le pe Sântana și Curtici, speram să nu avem probleme cu formațiile din vecinătatea noastră. Primul semnal de alarmă a fost cu Mailatul, dar punctele ce le regretăm cel mai mult sunt cele cu Săvârșinul și Socodorul. Dacă meciurile cu aceste formații ar fi venit mai repede în tur sunt sigur că aveau un altfel de deznodământ. Așa, însă, am plătit tribut improvizațiilor în pregătire. De pe la finalul lunii octombrie, când au început ploile și până la pauză, nu ne-am mai putut antrena pe terenul nostru, ci am trecut pe sintetic, pe o suprafață redusă. Acelea nu le putem numi ședințe de pregătire și asta s-a văzut la meciuri, adversarii ne-au taxat. De mutat în altă locație nu puteam din moment ce la Vladimirescu ne antrenam în nocturnă tocmai pentru a avea o prezență mare”, ne-a mărturisit Ovidiu Tănasă, președinte și jucător la Glogovăț.

„Încurcați” de…Steaua

Dar, picajul „alb-negrilor” are și alte cauze, cum ar fi „dezertarea” unuia dintre antrenori. Cristian Man și-a însoțit fiul la București, pentru a-i face mai ușoară acomodarea la Steaua, iar elevii săi și-au pierdut „smalțul”. „Deși Călin Dehelean și-a făcut cum a putut el mai bine treaba, lipsa lui Cristi s-a simțit în vestiar. Adapta antrenamentele de la UTA la posibilitățile și nivelul nostru, băieții se obișnuiseră cu stilul lui. Din păcate, nu-l vom avea cu noi nici la primăvară, sperăm ca plusul de valoare venit de la achizițiile iernii să ne schimbe fața. Avem neapărat nevoie de cel puțin trei-patru jucători pe posturi cheie, printre care și un portar. Plecarea lui Ciornei la Pecica, dar și cea a lui Bodea la Deva ne-au lăsat puțin descoperiți între buturi. A mai fost și abandonul lui Ruja, dar etapă de etapă, din diverse motive, am avut cel puțin două-trei absențe”, a adăugat Tănasă, unul dintre titularii turului pe postul de fundaș central.

Se mută la Horia sau Mîndruloc

Banii destinați fotbalului ar putea spori în 2017 și asta pentru că există necesitatea unor investiții. „Acum, odată ce am terminat cu tribunele, e cazul să ne ocupăm de gazon. Avem prevăute fonduri pentru a-l reface ca la carte și de aceea, probabil, ne vom disputa meciurile pe teren propriu la Horia sau Mîndruloc. În plus, trebuie să ne îmbunătățim și lotul. Suntem în discuții avansate cu câțiva fotbaliști, Renato (n.a. Ardelean) ne dă o mână de ajutor în încercarea de a reface o parte din generația sa de la juniori. Oricum, tinerii din Vladimirescu vor avea mereu o șansă la noi. Ne bucurăm că l-am descoperit pe Bogdan Doboș, care la numai 16 ani a demonstrat că ne putem oricând baza pe el”, a mai precizat șeful fotbalist al „alb-negrilor”.

Cantonamentul de la Moneasa, în „meniul” începutului de an

Un alt aspect important este pregătirea de iarnă. „În opinia noastră, parcursul bun din primăvară se datorează antrenamentelor bune din lunile ianuarie și februarie. A contat în special cantonamentul de la Moneasa, pe care sperăm să-l facem și la începutul anului viitor. Posibilități financiare există, doar că trebuie să vedem dacă putem conta pe cel puțin 18-20 de jucători, mai precis dacă ei își vor putea lua liber de la lucru măcar o săptămână. Altfel, ne vom pregăti pe plan local, deși nu e chiar același lucru”, a încheiat Tănasă.

( 3 ) Îmi place ( 0 ) Nu-mi place

Partajează asta: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

Pinterest

Skype

Listare

Email