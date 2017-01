DVD-urile, cea mai bună reclamă pentru macedonianul Adili: „Un fotbalist interesant, sper să se integreze rapid”

La prima ședință de pregătire a anului, echipa fanion a Aradului s-a prezentat cu doi fotbaliști noi, care – în principiu – întăresc echipa în special pe faza defensivă.

Dumitru Muntean a jucat marea parte a carierei sale ca fundaș dreapta, el reprofilându-se mijlocaș în ultimul an. Rămâne ce post va juca la UTA, Laurențiu Roșu păstrând, deocamdată, misterul. „Faptul că e polivalent e un mare avantaj pentru noi. Muntean poate juca pe benzi atât în apărare cât și la mijloc și-l vom folosi acolo unde ne va cere situația la momentul respectiv, în așa fel încât să fie cât mai bine pentru el și implicit pentru echipă”, a comentat Laurențiu Roșu achiziția fostului fotbalist al Olimpiei, cotat de transfermarkt la 150 de mii de euro.

Macedonianul Mevlan Adili a semnat aseară contractul ce-l de UTA până în vara anului 2019, iar azi s-a antrenat cot la cot cu noii săi colegi. Fotbalistul împlinește 23 de ani în luna martie și nu se încadrează neapărat în profilul fotbalistului cu experiență pe care Roșu l-a cerut pentru centrul defensivei. „Ați văzut ce am pățit cu Cordoș. Speram să vină la noi, dar a optat în ultimul moment pentru campionatul din Maldive. Așa că nu e întotdeauna chiar așa cum îți dorești, dar sunt covins că Adili ne va ajuta la rândul său. L-am urmărtit pe DVD-urile ce le-am primit de la impresarul său, de la cei care ni l-au propus și am realizat că e un fotbalist interesant. Am văzut că a jucat 17 meciuri în prima parte a acestui sezon la echipa lui de club, chiar în prima ligă din Macedonia, ceea ce nu e deloc rău. Sper să se integreze cât mai repede, ținând cont și de faptul că e singurul străin din lot. I-am și rugat pe băieți deja să vorbească în engleză cu el și să-l ajute să intre cât mai repede în grup și să se adapteze la viața din Arad și la metodele noastre de lucru”, a spus Roșu despre fotbalistul cotat la 200 de mii de euro de transfermarkt și care se descurcă și pe postul de mijlocaș central defensiv.



FOTO: Ciprian Petcuț

