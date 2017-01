Achizițiile ofensive ale Sebișului, dezlănțuite în testul cu o formație experimentală a Ineului

Fiindcă nu și-au găsit adversari în amicale pentru mijlocul săptămânii, cele mai cunoscute formații din Țara Zărandului s-au întâlnit pe terenul acoperit cu zăpadă de la Prăjești. Scorul final, unul destul de mare în favoarea Sebișului, reflectă întru totul căile apucate de cele două grupări. Naționalul trage să promoveze în Liga a 2-a, în timp ce Ineul caută să-și reconstruiască de la bază echipa cu mulți tineri, de la nivelul eșalonului patru.

Cert este că în testul de azi, achizițiile ofensive ale lui Călin Cojocaru au avut mare poftă de gol. Velici a reușit „pokerul” și Tulcan – „hattrickul”, în timp ce Cocină „dubla” și o pasă de gol. „Până la urmă, atât noi, cât și Ineul, ne-am atins scopul, un antrenament bun pe un teren acceptabil la temperaturi cu minus. Adversarul e în căutări, a avut mulți tineri și jucători în probe pe teren, rezultatul nu e deloc elocvent la această dată. Mă bucur că avem poftă de joc și că suntem feriți de probleme medicale într-o perioadă în care e nevoie de toată lumea la antrenamente”, a menționat Călin Cojocaru, care a utilizat câte o formulă de joc pentru fiecare repriză: Fișteag – Ciocan, Suciu. Basic, Siminic – Fuchs, Clej – Săulescu, Iuga, Samoilă – Tulcan, respectiv Merșca – Rosenblum, Stupu, Bârsănel, Moise – Avramescu, Mihuța – Susan, Clej (70 Iuga), Cocină – Velici.

La Ineu au apărut câțiva fotabliști în probe, printre care și un mijlocaș de culoare de 23 de ani, venit prin intermediul impresarului reșițean, Alin Negrea. „Calitate are, doar că s-ar putea să nu-i putem rezolva actele, fiind originar din Coasta de Fildeș. Pentru prima oară au mai jucat cu noi, Țirban, un fundaș dreapta orădean, Timiș, Ponta sau Pocol. În principiu, ni-i dorim pe toți, rămâne de văzut dacă vor și începe campionatul la Ineu. Despre amicalul de azi nu ar fi multe de spus, doar că am jucat cu un adversar net superior ca și omogenitate, și nivel de concentrare. Practic, am luat două goluri în 6-7 minute pe greșeli personale și ne-a fost greu să ne mai adunăm. Dar, în ciuda înfrângerii clare, nu sunt îngrijorat. Când vor da ghioceii, Ineul va arăta cu totul altfel”, a menționat și Cristian Sculici, tehnicianul fostei divizionare a treia.

Sâmbătă, ambele echipe joacă din nou. Sebișul împotriva celor de la Crișul Chișineu Criș, în timp ce Ineul în compania Buteniului.

( 2 ) Îmi place ( 1 ) Nu-mi place

Partajează asta: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

Pinterest

Skype

Listare

Email