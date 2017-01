Băieții lui Sabău, oaspeții...băieților Sarei la Herculane! „Avem condițiile și liniștea să punem bazele unei echipe puternice”

Șoimii Lipova a ajuns la jumătatea cantonamentului din stațiunea cărășeană Băile Herculane. Viceliderul Ligii a IV-a a inaugurat – practic – noul corp de clădire al Hotelului Sara’s Sons (Băieții Sarei), unde beneficiază de cele mai bune condiții de cazare, masă și recuperare după efort. „Sunt rare locațiile unde beneficiezi ca sportiv de condițiile de aici. De exemplu, avem la dispoziție două bazine mici cu apă cu gheță și unul mai mare cu apă la o temperatură constantă de 40 de grade. Există și o sală de forță, una de ședințe, chiar nu ne lipsește nimic”, spune Flavius Sabău.

Antrenorul lipovanilor are dispoziție 22 de jucători, printre care și trei juniori din propria pepinieră: Coșerea, A. Popa și Coste, dar și cele trei achiziții: fundașul Calvin, mijlocașul Cotoc și atacantul Trabalka. Acesta din urmă se află la primul stagiu de pregătire centralizat după operația de ligamente încrucișate. „Încetul cu încetul își reintră în ritm. A și pierdut deja trei-patru kilograme, când va ajunge la greutatea optimă va redeveni acel atacant din vremea când se afla în lotul lui Dinamo”, crede Sabău, care e ajutat în pregătirea portarilor de Florin Trifoi.

Dacă Farcaș a refuzat în ultimul moment să mai semneze cu „șoimii”, Edu nu poate participa la acest stagiu de pregătire din cauza unei probleme personale. Vlad Filimon nu s-a pregătit nici el două zile, dar acum este și el apt. Delegația e completată de președintele Radu Pop, directorul de competiții, Claudiu Trif, maseurul Alina Trif „Avem programate câte două antrenamente pe terenul din Herculane, care, din păcate, e mai tot timpul înghețat. Chiar și așa, ne facem treaba, atât partea de acumulări fizice, cât și cea tehnico-tactică. Nu sunt genul de antrenor care să le ascundă prea mult mingea fotbaliștilor, important este să ne atingem scopul. Sunt foarte mulțumit de cum răspund băieții, am rămas doar cu fotbaliști de caracter în lot. Nu vreau să vorbesc despre obiective de clasament în retur, ci doar să le mulțumesc oficialităților locale din Lipova că au răbdare cu noi, ne permit să construim ceva trainic. Apreciem mult acest lucru, știindu-se faptul că în fotbalul nostru aproape toată lumea fuge după rezultate imediate. La Lipova nu există deocamdată această presiune, avem liniște să punem bazele unei echipe puternice, de viitor”, a mai afirmat Sabău, care s-a declarat foarte mulțumit de lotul pe care îl are la dispoziție și din care nu lipsesc „greii” Bujor, Bier sau Piț, fotbaliști obișnuiți cu aerul primelor două eșaloane.

Lipova pune punct cantonamentului duminică, după un ultim antrenament și servirea prânzului, urmând să continue pregătirea pe plan local. Sâmbătă, pe 11 februarie, începe și seria de amicale în compania UTA-ei II, pe care o va reîntâlni în manșa secundă exact peste o săptămână. Între aceste două dispute, Sergiu Popa et. comp. mai întâlnesc și divizionarele trei arădene, Lunca Teuz Cermei (marți) și Național Sebiș (vineri).

