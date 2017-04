Bulza: „Din nou într-o pasă proastă, dar vom trece peste ea” v.s. Manea: „Am pornit speriați, dar repriza a doua am controlat-o”

Nici la a șasea încercare, Lunca Teuz Cermei nu a reușit să spargă gheața la capitolul victorii. Mai mult, un gol primit la mijlocul reprizei secunde, la o fază ce nu anunța nimic, a trimis toate punctele la Ighiu și „roș-albii” încep să se uite cu îngrijorare pe clasament.

Foarte supărat și dezamăgit, antrenorul Mircea Aslău a refuzat să dea declarații. În cele din urmă, a vorbit președintele clubului, care nu a mai fost la fel tranșant ca după înfrângerea de la Sebiș. „Păcat de jocul bunicel din prima repriză, ar fi trebuit să înscriem măcar odată și altfel ar fi evoluat lucrurile după pauză. Nu am fost lucizi la finalizare și am plătit scump. Chiar nu-mi explic cum am reușit să luăm gol la un atac trei contra șase, cum s-a strecurat mingea și a a ajuns în poartă. Din păcate, suntem din nou într-o pasă proastă, cum am mai fost, dar vom trece și peste ea. Ăsta-i fotbalul, nu avem timp de lamentări, mai ales că ne așteaptă o serie de meciuri grele, cu Lugoj, Ripensia și Reșița”, a spus Petre Bulza.

Celor de la Ighiu le priesc deplasările în județul nostru. După punctul scos la Șiria, cu UTA II, a venit succesul de pe Teuz. „În prima repriză am pornit puțin speriați, dar încetul cu încetul am intrat în joc, iar a doua parte am controlat-o. Am dat și gol și am legat a doua victorie consecutivă. Suntem mulțumiți de rezultat, avem moral bun pentru ce ne așteaptă în continuare. Urmează un derby local cu Unirea Alba Iulia, un meci special pentru mine ca fost jucător al echipei fanion al județului Alba. Ne respectăm adversarul și vrem să facem un joc bun. În ceea ce privește lupta la vârf pot spune doar că am jucat deja Reșița și Deva, nu am văzut pe viu încă Naționalul și Galda. Personal, mi-al dori ca cei de la Galda să rămână pe primul loc, pentru că acolo sunt băieți minunați, care, susținuți cum trebuie, pot juca în Liga 2-a”, a spus Mihai Manea, antrenorul ighienilor la finalul confruntării de la Cermei.

