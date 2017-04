Miron și-a făcut treaba 100% la Afumați: „Atitudine și dorință avem, ne lipsește doar golul”

Singurul utist căruia nu i se poate reproșa absolut nimic după remiza albă de la Afumați este portarul Bogdan Miron. Acesta a avut două intervenții foarte importante în fața lui V. Olariu și Vlada, fără de care – probabil – UTA se întorcea cu mâna goală de pe un teren pe care nu avea voie să facă pași greșiți. „Într-adevăr, Afumațiul ne-a dat o replică bună, au doi-trei fotbaliști interesanți, dar asta nu scuză cu nimic faptul că nu am reușit să câștigăm. Suntem foarte supărați și noi, știm că nu am făcut cel mai bun meci. Atitudine și dorință avem, doar că ne lipsesc realizările în atac, în special golul. O reușită ne-ar fi deblocat și azi, deși trebuie să recunoaștem că nu ne-am creat un număr prea mare de ocazii”, a spus apărătorul buturilor utiste.

Arădenii au rămas pe locul 4 în clasament, iar meciul din etapa dinainte de Paști devine crucială. „Toate meciurile sunt importante, dar – parcă – cel cu Sepsi le depșește pe toate. Spun asta și datorită conjuncturii în care ne aflăm după cele trei meciuri fără victorie. Devine limpede faptul că doar victoria ne ține în cărți cu șanse bune de reușită și cred că vom câștiga. Mă bazez pe forța acestui grup, pe valoarea sportivă și de caracter al celor care-l compun”, a adăugat Miron.

Goal-keeperul de 27 de ani a scos în doar două meciuri mingea din plasă în acest retur și în ambele ocazii „Bătrâna Doamnă” a trebuit să se recunoască învinsă. Și încă cu același (1-2) la Brăila și acasă, cu FC Brașov.

FOTO: UTA Media Design

