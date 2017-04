Adili, joc aproape perfect ca fundaș dreapta: „Am luptat pentru fiecare minge și am fost răsplătiți în final”

După accidentarea lui Polgar și despărțirea de David, Laurențiu Roșu avea de ales între Dumitru Muntean și Mevlan Adili pentru banda dreaptă a defensivei sale la derby-ul cu Sepsi. A mers pe mâna macedonianului și nu a greșir deloc. „Nu știu dacă am fost inspirat, eu fac echipa cu cei mai în formă jucători, încerc să scot maxim de randament de la fiecare. Împreună cu cei din staff analizăm și încercăm să găsim cele mai bune soluții. Astăzi, ne-am gândit că Adili poate evolua ca fundaș dreapta și a făcut-o foarte bine”, spunea antrenorul arădenilor la finalul partidei cu trupa lui Suciu.

Într-adevăr, fundașul de 22 de ani fost, poate, cel mai bun fotbalist de pe teren, cu intervenții sigure în apărare, dar și contribuții la câteva dintre atacurile echipei sale. „Știam că vom juca împotriva unei echipe bune, dar ne-am pregătit foarte bine din punct de vedere tactic și psihologic. Ne-am creat destule ocazii, am luptat pentru fiecare minge și am fost răsplătiți în final. Îi mulțumesc lui Mister pentru cuvintele frumoase, probabil că – într-adevăr – am făcut cel mai bun meci al meu de când sunt la UTA, dar asta are mai puțină importanță. Tot ce conta era victoria”, ne-a declarat macedonianul.

Teoretic, Adili va continua să fie prima opțiune ca fundaș dreapta, atâta timp cât nu e nevoie de el în centrul defensivei: „Pentru mine nu e o problemă poziția pe care joc. Pot să joc pe mai multe posturi, iar dacă de acum voi juca mai mult pe dreapta voi da totul din mine pentru a-mi ajuta echipa”.

În fine, Mevlan Adili nu dorește să dea pronosticuri pentru restul sezonului. „E devreme să vorbim despre promovare. Am câștigat un meci important, dar urmează alte finale. Următoarea este pe terenul echipei de pe primul loc, unde, de asemenea, mergem la victorie”, a încheiat fotbalistul macedonian.

