Issa: „Eu îmi dau sufletul pe teren indiferent de adversarul pe care-l întâlnesc”

Fostul jucător al celor de la Șoimii Pâncota a devenit unul dintre cei mai importanți jucători ai formației din Sfântul Gheorghe. Jucând pe orice post în centrul liniei mediane, Tiaw Medina Mame ajunge deseori la finalizare și a demonstrat acest lucru și în disputa de la Șiria. Chiar dacă a provocat penalty-ul din care UTA a deschis scorul, jucătorul senegalez a revenit și a punctat imediat pentru 1-1.

La finalul celor 90 de minute, mijlocașul de culoare a fost de departe cel mai bun fotbalist al lui Sepsi. O ambiție în plus pentru a demonstra că ar fi meritat un tricou la gruparea fanion a Aradului? „Am citit și eu înaintea partidei că se zicea că va fi un meci special pentru mine, dar eu sunt genul de jucător care dau același randament pe teren, indiferent de adversar. Puteam să joc și contra Pîncotei și tot la fel o făceam, la fel de motivat eram. Eu mereu îmi dau sufletul pe teren, vreau să dau totul atunci când joc, nu contează ce adversar am în față. În prima repriză, cred că am fost peste UTA ca joc, dar după pauză nu am mai fost la același nivel. E meritul UTA-ei pentru victorie, îi felicit, au avut și sprijinul important al galeriei ce i-a împins de la spate. Promovarea încă se joacă, se va juca până la final, asta e clar. Echipele din fruntea clasamentului sunt foarte apropiate, cine va avea mai multă determinare, voință și dăruire va promova”, a declarat senegalezul.

După desființarea celor de la Șoimii Pâncota în vară, se părea că Issa ar putea să ajungă în tricoul „alb-roșu” al UTA-ei. Acest lucru nu s-a întâmplat, iar acum fotbalistul a întărit tocmai o rivală la promovare a arădenilor. „Am fost plecat mult timp în vară din țară, nu mai îmi doream să mă întorc în România, dar cei de la Sepsi au fost foarte hotărâți în decizia lor și m-au făcut să mă răzgândesc. Știam că sunt oameni serioși aici, că vor performanță și de asta am semnat cu ei”, a explicat. Pe marginea acestui subiect a vorbit și Laurențiu Roșu: „Issa e un jucător bun, care face diferența mereu. E un fotbalist foarte periculos pentru echipele adverse. Astăzi cred că a jucat cu o ambiție în plus, cu o motivație mai mare, mai ales că a evoluat în județul Arad și e clar că a vrut să demonstreze că a fost o greșeală că nu a ajuns la UTA”.

În fine, Pavel Piroș, care e și sponsor la UTA, a dorit ca înaintea startului partidei să îi ofere o diplomă jucătorului senegalez pentru meritele avute la defuncta Șoimii Pâncota. Conducerea clubului arădean nu a fost de acord, așa că premierea s-a făcut în holul Hotelului Intercontinental vineri seara. „Gestul făcut de Pavel Piroș contează mult pentru mine, indiferent de locul în care s-ar fi făcut. Apreciez mult ce a făcut, îi mulțumesc pentru asta, chiar nu mă așteptam”, a mai punctat Issa.

FOTO: UTA Media Design

