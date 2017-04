Roșu, despre unii dintre elevii săi după UTA – Sepsi 2-1: Mici probleme pentru Copaci și Curtuiuș, plusuri pentru ceilalți

Gruparea „alb-roșie” a reușit să reintre în lupta pentru promovarea după succesul obținut în fața celor de la Sepsi Sfântul Gheorghe. Reușitele lui Gligor, din penalty și Adrian Petre, după o fază excelentă realizată de Stahl, au deblocat-o pe UTA, care venea după două remize albe și eșecul intern cu FC Brașov. Față de meciul cu Afumați, au revenit, din primul minute, pe gazon Manea, Strătilă, în timp ce macedonianul Adili a rămas să facă treabă pe banda dreaptă a defensivei în locul lui Muntean. A ieșit un „unsprezece” echilibrat, cu ceva probleme pe banda stângă la juniorul Copaci, dar câștigător în cele din urmă, lucrul cel mai important și asta și pentru că și schimbările au fost inspirate.

Iată mai jos câteva dintre remarcile pe care Laurențiu Roșu le-a făcut la adresa câtorva dintre elevii săi ce au pus umărul la prețiosul succes din Sâmbăta Mare:

Adrian Petre: „Mă bucur pentru el că a reușit să înscrie, sper să o facă în continuare, dar din câte știu eu e posibil să fie suspendat pentru partida de la Juventus. E important pentru el că a avut această realizare, îi cam lipsea atât lui, cât și echipei”.

Marius Curtuiuș: „S-a luptat mult, s-a zbătut în permanență, nu am ce să îi reproșez. Sigur, a avut aceea ocazie de singur cu portarul, dar se întâmplă să ratezi. Am fost și eu jucător și știu cum e. Au fost atunci momente grele pentru el, să scapi cu portarul singur și să nu înscrii e complicat. Dar, la pauză am vorbit cu el și cu toți ceilalți fotbaliști și le-am spus că vom marca, dacă vom avea ocazii în continuare”

Richard Filaret: „Nu mă așteptam ca Richi să fie avertizat cu galben în afara terenului, dar am optat pentru el pentru că știam că e proaspăt și are experiență. Aveam rezultatul de partea noastră și sufeream pe banda stângă”.

Paul Copaci: „El e un jucător tânăr, care și-a făcut bine datoria până acum. La acest meci, însă, a avut situații în care a fost depășit, văzându-se lipsa de experiență. Dar, avem încredere în el, vom vedea dacă ne bazăm pe el în continuare din primul minut, sau pe parcursul partidei. Oricum, rămâne un jucător important pentru noi”…și Bogdan Burlă ca posibilă variantă de fundaș stânga începând chiar cu etapa viitoare: „Am avut discuții cu el, știe clar că atunci când eu iau decizii pentru partidele oficiale, o fac ținând cont de toate aspectele din jur. Are și el șansa lui, la fel ca orice jucător, nu fac diferențe între ei. Și Manea, Strătilă sau Chindriș au fost și ei rezerve, depinde doar de ei și de ce randament dau în fiecare săptămână dacă evoluează sau nu. Eu trebuie să iau decizia bazându-mă pe cei mai în formă fotbaliști, e un lucru complicat. Nu e așa ușor să o faci, dar încerc să iau deciziile corecte, pentru a obține victoria”

Mevlan Adili: „M-am gândit că poate evolua ca fundaș dreapta și a făcut-o foarte bine. Și-a făcut excelent treaba în apărare, a ajutat și atacul, e un fotbalist tot mai important pentru noi”

Albert Stahl: „Nu știu dacă am fost inspirat sau nu, fac echipa cu cei mai în formă. Pe Stahl l-am văzut la antrenamente că e în formă, dar și la meciurile echipei de Under 19 sau la echipa a doua. Am avut încredere în el și l-am introdus în repriza a doua, el reușind să aibă o evoluție bună. Faza golului spune totul despre calitățile sale, este unul dintre juniorii pe care ne bazăm”

Bogdan Miron: „E un portar care a demonstrat că ajută mereu echipa. Sper să aibă evoluții cât mai bune în continuare, pentru că automat beneficiem de aportul lui în situații cheie, ca și astăzi la penalty”

