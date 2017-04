Suspendările lui Chindriș și Petre îi readuc în lot pe Burlă și Jorza, iar pe Stahl aproape de titularizare cu Juventus

UTA e nevoită să se descurce în „fieful” liderului fără doi dintre titularii obișnuiți, mijlocașul Marius Chindriș și atacantul Adrian Petre. Ambii au încasat cel de-al patrulea cartonaș galben al campionatului cu Sepsi și își ispășesc etapa de suspendare.

Prin urmare, Laurențiu Roșu va trebuie să amestece puțin „cărțile” și chiar se gândește la retitularizarea lui Bogdan Burlă. Fundașul stânga de 20 de ani nu a mai prins lotul de 18 în Liga 2-a după meciul cu Dacia Unirea Brăila din prima etapă a turului și a evoluat doar la „satelitul” din Liga 3-a în ultima lună de zile. Acum a fost convocat pentru meciul cu Juventus și e variantă de junior, atâta timp căt Copaci a cam fost depășit pe partea sa la confruntarea de sâmbăta trecută. În lot a reapărut și Amir Jorza, însă e greu de crezut că el va face parte din primul „unsprezece”, chiar dacă lipsește Chindriș. Probabil, „închizător” lângă Tănase va apărea macedonianul Adili.

Roșu a mai recunoscut în cadrul conferinței de presă de azi că cele două absențe importante nu-l vor determina să schimbe sistemul de joc, așa că unul dintre juniori va trebui să fie cu profil ofensiv. Cel mai îndreptățit să spere la un tricou de titular este Albert Stahl, cu mențiunea că acesta poate juca pe ambele benzi la mijlocul terenului, dar și ca al doilea atacant în spatele lui Curtuiuș, sau Piccioni. „Ne va lipsi Petre, e golgheterul echipei, dar trebuie să ne descurcăm și fără el. Dacă Mister va apela la mine, sper să joc cât mai bine și să-mi ajut echipa. E un meci foarte important, pe care trebuie să-l câștigăm. Nu contează unde joc, voi da totul unde e nevoie de mine. Cariera am început-o ca mijlocaș dreapta, apoi am fost trecut pe stânga, dar am jucat destule meciuri și ca al doilea vârf sau ca vârf”, a spus fotbalistul de 18 ani al „roș-albilor”.

Bineînțeles, antrenorul „Bătrânei Doamne” nu dorește să-și dezvăluie planurile tactice, ci doar: „Sper să aleg variantele cele mai bune în locul celor doi fotbaliști ce ne lipsesc sâmbătă. Nici la Afumați nu am avut doi jucători tot pe motiv de cartonașe galbene, se vede că se apropie finalul sezonului și majoritatea jucătorilor sunt la limită cu suspendările. O să ne adaptăm la această situație cu gândul de a lua cele trei puncte. Eu și echipa mereu ne-am dorit asta oriunde și împotriva oricui am jucat, dar în fotbal se poate întâmpla orice”, a menționat Laurențiu Roșu.

Delegația arădenilor va pleca cu avionul spre București mâine seară și va face cale întoarsă la Arad cu autocarul. Utiștii au programat antrenament și duminică și asta pentru că au meci oficial și marți, cu Olimpia Satu Mare, în cadrul etapei intermediare a ligii secunde.

