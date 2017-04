Andone: „Nu am gestionat bine momentele jocului în fața unei echipe puternice acasă, mi-aș dori ca UTA să promoveze”

Antrenorul Olimpiei s-a alăturat doar azi echipei trimise de luni la Arad. Bogdan Andone era decis să renunțe la cârma „galben-albaștrilor”, dar a fost întors din drum de conducerea clubului și autoritățile locale sătmărene după o lungă ședință în cursul după-amiezii de ieri.

Deși și-a motivat și le-a dat în permanență indicații jucătorilor săi de pe marginea, fostul internațional de tineret nu a putut evita cea de-a șasea înfrângere consecutivă. „Am rămas în nota ultimelor meciuri. Luăm goluri prea ușor, iar apoi ne demoralizăm puțin și pe fondul problemelor ce sunt la club. Nu reușim să ieșim din pasa neagră, cred că singurul lucru ce i-ar motiva pe jucătorii mei ar fi încasarea restanțelor financiare. Am întâlnit o echipă puternică pe teren propriu, în special la fazele fixe, iar golul lor a venit dintr-o astfel de fază. Un aut de margine prelungit și un gol cu capul. Nu am reușit să gestionăm apoi momentele jocului pe fondul unei prestații bune a noastre, în special în prima repriză. După pauză, am forțat și cu doi atacanți, doream să ajungem mai des în careul advers, dar nu am reușit mare lucru. Felicit UTA pentru atitudine, și-au dorit mult această victorie și îi doresc baftă în continuare. Sincer, mi-aș dori să promoveze la finalul campionatului”, a spus Andone la finalul disputei de la Șiria.

Chestionat asupra motivului ce a dus la ieșirea echipei sale din calculele promovării în Liga 1, „principalul” sătămărenilor a adăugat: „Echipa joacă neplătită de atâtea luni de zile. Decembrie este ultima plătită, jucătorii care au fost la Olimpia și anul trecut au și șapte salarii restante. Și așa nu avem salarii mari, ci unele medii de Liga 2-a, dacă nici pe acelea nu le luăm…Vă dați seama, jucătorii au familii, au copii acasă, e greu să-i aduni mental pentru meciuri. În situația asta, nu mai poți să-I motivezi cu o bere sau grătare, e nevoie de bani. De fiecare dată, luăm goluri prea ușor, iar apoi, și pe fondul gândurilor și a problemelor, nu mai pot să revină pe tabelă. Asta e pe scurt istoria noastră din ultima lună și jumătate”.

După 31 de etape, Olimpia ocupă locul 7 în Liga a 2-a, foarte departe de zona promovabilă.

FOTO: Ciprian Petcuț

