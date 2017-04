Pauza, un sfetnic bun: Victoria Felnac – ACS Socodor 2-0

Deși pornea net favorită în fața formației lui Tibi Darazs, VI-FE a avut nevoie mai mult de o repriză pentru a debloca partida și apoi pentru a găsi și golul siguranței. Chiar dacă pe plan ofensiv nu a arătat mare lucru, Socodorul a stat destul de bine în teren în prima parte, dar jocul previzibil, moale al „roș-albilor” a ajutat-o destul de mult în acest sens.

Cele câteva semi-ocazii au fost prea puține pentru a modifica tabela în primele 45 de minute, însă Victoria a fost o altă echipă la reluare. A și fost ajutată de execuția de autor a juniorului Butura, care a trimis direct în vinclu dintr-o lovitură liberă, lateral stânga, bătută de la aproximativ 25 de metri. Din acel moment, vizitatorii au cedat iniativa, iar Brozbic a făcut rapid 0-2, cu capul, după cornerul lui Dubeștean. Băd, Mărușteri și P. Bogdan s-au jucat cu ocaziile până la final, ținând diferența de scor în limite normale.

Fiindcă a pățit-o deja în această primăvară ca echipa sa să aibă perioade de joc modeste, Dan Cuedan nu a putut fi prea mulțumit la final. „Am abordat greșit acest meci, am crezut că dacă intrăm pe teren e destul să și câștigăm. Nu a fost deloc așa, căci am întâlnit o formație ambițioasă, destul de disciplinată din punct de vedere tactic, cu doi jucători care mie îmi și plac mult. Este vorba despre Ardelean și Molcuț, pe ultimul chiar eu debutându-l în Liga a 2-a la CFR Timișoara. De abia în partea a doua, mai precis după 1-0, am jucat la adevărata capacitate, dar și atunci ne-am cam jucat cu ocaziile. Nu-mi dau seama de ce nu suntem conectați mereu la meciuri și de ce nu înțelegem că fotbalul înseamnă în primul rând efort. În prima repriză nici nu am prea alergat, meseria aceasta se face altfel”, a sunat analiza antrenoriului felnăcanilor.

Formații:

Felnac: Pășcalău – Adam (46 Mărușteri), Brozbic, Moisă, Petri – Stanciu (63 Olariu), Dubeștean – P. Bogdan (57 Oniță), Butura, Sabău (81 Felnacichi) – Băd.

Socodor: Oală (58 Prescură) – Licker, Pîslariu. Gherheș, Bragea – Sulea – Deloreanu, Flueraș (72 Miron), Cristea, D. Ardelean – Molcuț,

Arbitri: Ionuț Nicoraș – Andrei Pâslaru, Călin Mateuț.

Observatori: Romulus Tănăsescu, Romulus Babău.

