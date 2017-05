Ce a urmărit Roșu prin testul cu Șeitinul? „Ocazii și goluri printr-un joc combinativ. Juniorii debutanți au un viitor la acest club“

Scenariul confruntării amicale cu o echipă cu trei eșaloane sub cel al UTA-ei a fost cât se poate de previzibil. Atâta timp cât au avut ceva „benzină” în „rezervoare”, cei de la Șeitin au ținut scorul în limite cât de cât normale, după care le-au permis „roș-albilor”, care au avut la dispoziție aproape două echipe, să defileze înainte de deplasările pe puncte, de la Clinceni și Timișoara.

Tabela de la Șiria s-a oprit la scorul de 9-1, concluziile aparținându-i lui Laurențiu Roșu. „Prin amicalul de azi am urmărit să punem la punct unele aspecte din jocul nostru, în special pe faza ofensivă. Ne-am propus să facem un pressing cât mai avansat, să stăm cât mai departe de poarta noastră, să recuperăm multe mingi în terenul advers, să ne creăm ocazii și să dăm goluri. Într-adevăr, am avut o față o echipă de Liga 5-a, care a rezistat cât de cât bine în prima repriză, după care a cedat puțin și din punct de vedere fizic. Pe de altă parte, și jocul nostru a crescut puțin, am avut o posesie bună, cu multe acțiuni în care am jucat din prima și i-am descurajat puțin. Până la urmă, a fost un test bun, cu 9 goluri înscrise și chiar puteau fi și mai multe. Sunt mulțumit de atitudinea jucătorilor, de cum s-au implicat în acest joc. Au arătat că pot crea ocazii printr-un joc combinativ, ceea ce-mi doresc de la ei la fiecare meci”, a menționat antrenorul principal al „Bătrânei Doamne”.

Echipa fanion a Aradului nu i-a utilizat deloc contra Șeitinului pe Barna, Burlă și Stahl (împrumutați la UTA II pentru meciul de la Cermei), Adili (plecat în Macedonia pentru reînnoirea vizei și permisului de muncă), Gligor (menajat pentru niște dureri la mușchii lombari) și Strătilă (plecat acasă încă de ieri din motive personale). În schimb, stafful tehnic al primei echipe a primit sânge proaspăt de la echipele de juniori Under 17 (Zamfir, Sabău și Gruiescu) și Under 19 (Toma, Dinculescu, Costin). Utimul chiar a fost integralist și chiar a marcat, la fel ca și Dorin Toma, de altfel. „I-am avut la antrenament și ieri și azi la primul joc la echipa mare de când sunt eu aici. Pot spune că toți sunt fotbaliști interesanți, care au un viitor la acest club. Dar, sunt convins și știu că nu sunt numai ei în această situație, doar că azi ne-am oprit asupra lor”, a punctat. antrenorul „roș-albilor”.

Acesta și-a văzut la TV adversarul din weekenul următor, în Mioveni – Clinceni 3-2. „Având 2-0 la pauză cei de la Clinceni s-au retras, au încercat să țină de rezultat, dar nu au putut. Acasă, împotriva noastră, va fi un cu totul alt meci. Vor dori să câștige și să demonstreze că pot fi mai buni decât o echipă de pe primele locuri. Sunt sigur că vom avea un meci complicat, dar îl vom aborda la victorie, ca pe restul de până acum. Ultima oară, la Călărași, nu am făcut un meci prea bun, fiindcă am avut unele probleme, dar sper să corectăm tot ce se poate corecta până duminica viitoare, să practicăm un joc bun, ofensiv și – bineînțeles – să câștigăm”, a mai explicat Roșu

