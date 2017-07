Pop: „Vis devenit realitate, ne propunem un obiectiv îndrăzneț în Liga a 3-a”

76 SHARES Share Tweet

Cu un zdrobitor 7-1 la general, Lipova a reușit a treia promovare în cinci ani de zile cu Radu Pop la cârma „șoimilor”. Practic, azi doar s-a bifat manșa secundă a unui baraj câștigat de Trabalka et. comp încă de săptămâna trecută, de la Diosig.

De acum, șeful lipovanul poate să vorbească fără rețineri despre un eșalon în care a sperat că va activa într-o bună zi, dar, după cum spunea chiar, nu se aștepta chiar din sezonului 2017-2018. „Este un vis devenit realitate. Am început în urmă cu cinci ani, am construit încet și acum am reușit să avem un nucleu tânăr, cu Flavius Sabău la conducere. Un antrenor la fel de tânăr, dar dedicat sută la sută și un preparator fizic foarte bun, Bogdan Hetco, plus ceilalți. Mulți oameni de fotbal m-au criticat pentru strategia aceasta verde, ca să zic așa, dar eu le spuneam mereu că sunt eu destul de bătrân și pentru restul…Revenind la parcursul din acest an, în sinea mea, încă din iarnă îmi doream să ne luăm revanșa în fața celor din Criș. În plus, orice conducător își dorește să câștige toate meciurile. Cu muncă, noroc și cu ajutor divin, am reușit acest lucru și, ceea ce este și mai important, este că avem acceptul domnului primar și al domnilor consilieri din Lipova să mergem mai departe cu acest proiect”, a spus Pop la finalul disputei de azi, de la Zăbrani, cu Diosigul.

Președintele „șoimilor” a recunoscut că a demarat deja „operațiunea” Liga 3-a. „Muncim deja pentru noul eșalon și am început cu lotul. Avem nevoie de juniori, am găsit câțiva, dar mai căutăm. Mai avem și discuții cu ceva seniori peste media echipei, dar vor și despărțiri. Unii dintre jucătorii care au pus umărul la acest sezon foarte bun muncesc și nu pot face față exigențelor Ligii a 3-a din perspectiva programelor de antrenamente și meciuri. Aleg să rămână la serviciu și nu-i putem condamna. Vă spun, însă, de pe acum că, la condițiile și lotul pe care îl vom avea, credem că ne putem propune un obiectiv îndrăzneț și mă gândesc la un loc printre primele cinci echipe ale seriei”, a adăugat Radu Pop.

