Ciucă, „deturnat” de UTA de la ASA: „Arădenii merită o echipă în Liga 1, mai ales că se va termina și noul stadion”

39 SHARES Share Tweet

Primul transfer al verii pentru UTA s-a realizat pe 28 iunie și are o poveste interesantă. Craioveanul Mădălin Ciucă se înțelesese verbal cu ASA Târgu Mureș, dar a virat brusc spre Arad. Experimentatul fundaș a fost convins de proiectul „roș-albilor” și – probabil – de oferta mai avantajoasă din punct de vedere financiar. Ieri, a fost în echipa de start ce a înfruntat în amical Șimandul, făcând pereche în centrul defensivei cu Alex Manea, dar – probabil – în curând va avea un partener la fel de experimentat.

– Mădălin, care sunt impresiile tale după prima săptămână petrecută la UTA?

– Mă bucur că am ajuns aici, avem condiții excelente pentru Liga 2-a. În curând, vom forma o echipă în adevăratul sens al cuvântului. Acum suntem la început, trebuie să ne sudăm în această formulă, dar o lună, zic eu, e sufientă. Sper ca anu acesta să ne liniștim mai repede cu promovarea.

– Ești unul dintre fotbaliștii cu multe meciuri în Liga 1, nu crezi că ai făcut un pas înapoi coborând în eșalonul secund?

– Am venit la o echipă ce-și propune promovarea, nivelul pe care trebuie să-l atingem în acest an e apropiat de cel de Liga 1. Și, oricum, tot în Liga 2-a aș fi jucat, dacă nu venea oferta convingătoare a UTA-ei. Plecasem spre Târgu Mureș, dar pe drum am vorbit cu cei de la Arad și m-am râzgândit. Am virat stânga la Sibiu și asta a fost.

– Crezi experiența i-a lipsit UTA-ei ca să rateze de puțin promovarea două sezoane la rând?

– Nu sunt eu în măsură să spun ce i-a lipsit exact, dar – într-adevăr, jucătorii cu experiență te pot ajuta mult în special la nivelul ligii secunde. Suntem trei-patru sosiți deja în această vară la UTA, cu toții ne propunem o promovare directă.

– Două dintre achiziții sunt foști colegi la Iași cu tine…

– Într-adevăr, am jucat cu Grigorie și Grahovac în Liga 1 la Poli Iași, pe Branko eu l-am și convins, în mare, să vină după ce am văzut ce se dorește aici. Iar, arădenii, suporterii, merită o echipă în Liga 1, mai ales că se va termina și noul stadion”, mai ales că se va termina și noul stadion.

– Ce impresie ți-a făcut până acum Adrian Mihalcea?

– Eu spun că avem mare nevoie în fotbalul românesc de tehnicieni tineri și foarte preocupați precum Adrian Mihalcea. Își dorește și el să progreseze în această meserie, trebuie să-l ajutăm și noi, jucătorii, dar ceea ce este mai important este îndeplinirea obiectivului, promovarea.

– Ca și fundaș ai ghinionul, între ghilimele, să ai parte și de tratamentul special al lui Gheorghe Mihali.

– Într-adevăr lucrează și el mult cu noi, în special cu apărătorii. Ne-a luat tare din prima, dar e ceva normal. Vrea să ne transmită tot ceea ce știe și ce ar dori să punem în practică. Chiar și eu, chiar dacă sunt spre finalul carierei, îmi dau seama că tot mai am de învățat și asimilat unele lucruri.

– Două cuvinte și despre colegii tăi mai tineri, mai ales că cel puțin trei dintre ei vor trebui să joace meci de meci.

– Sunt copii talentați aici, din ce m-am mai informat și eu au crescut mult în ultimii doi ani, remarcându-se pe plan național. Trebuie să ne ajute și ei, de multe ori diferența se face și la juniori, iar eu zic că stăm bine și la acest capitol.

5 0

Partajează asta: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

Pinterest

Skype

Listare

Email