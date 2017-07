Mihalcea are idei clare la UTA: „Să câștigăm campionatul cu grupul, ținând capul jos până după ultima etapă!”

44 SHARES Share Tweet

De astăzi, UTA schimbă temperatura ridicată de la Arad cu aerul curat din Alpii austrieci. Delegația „roș-albă” s-a îmbarcat dis de dimineață în autocar cu destinația Mallnitz, acolo unde s-a cantonat de fiecare dată în ultimele trei veri. Obiectivul e și în noul sezon competițional promovarea în elita fotbalului românesc, cu o strategie total schimbată. Mulți dintre fotbaliștii arădeni au dispărut de la echipă, iar în locul lor au fost aduși în special fotbaliști experimentați (Grahovac, Ciucă, Scutaru, Grigorie, D. Roman, plus macedonienii Asani și Ajrullahu), cu destule partide la nivelul Ligii 1, dar și un nou antrenor principal, în persoana lui Adrian Mihalcea. După istoria celor două baraje pierdute cu Voluntari și Poli și la bugetul de salarii pentru noul sezon, fostul atacant al lui Dinamo e conștient că orice alt rezultat în afara promovării e un mare eșec. Drumul acestuia în „roșu-alb” a început în urmă cu două săptămâni, va continua cu alte 8 zile foarte importante în Austria, după care urmează ultimele amicale și meciurile pe puncte. Înainte de a începe aventura din Țara lui Mozart, Adrian Mihalcea a vorbit pentru sportarad.ro despre ceea ce a fost și, mai ales, ceea ce va urma la UTA.

– Se încheie primele două săptămâni cu Adrian Mihalcea la cârma UTA-ei, timp în care s-au făcut șapte achiziții grele, iar fotbaliștii rămași în lotul de anul trecut s-au dezvăluit puțin. Care ar fi primele impresii?



– A fost o perioadă destul de încărcată, căci a trebuit să ne definitivăm lotul. Au fost și câteva negocieri destul de lungi, dar reușite. Una peste alta, eu cred că am făcut o campanie de achiziții foarte bună, dar, totodată, a trebuit să urmăm și programul de pregătire. Am fost nevoiți să comprimăm puțin programul, ținând cont de perioada scurtă pre-competițională. Revenind la lot, vă mai pot spune că transferurile au fost făcute împreună cu mine, toți jucătorii au fost doriți și aduși și datorită mie. Suntem acoperiți în proporție de 90%, mai avem nevoie doar de un jucător, de un mijlocaș central, dar nu ne grăbim. Nu vrem să luăm decât jucători pentru care băgăm mâna în foc că ne vor ajuta. Nu sunt nici adeptul împrumuturilor, căci, la un moment dat, astfel de jucători ar putea să nu fie la fel de determinați sau concentrați ca și colegii lor și avem de pierdut ca echipă. Stăm, așteptăm, iar dacă nu vom găsi tipul de jucător dorit de noi, s-ar putea să rămânem în formula de azi. Vom încerca să facem echipa în funcție de jucătorii pe care-i avem și, slavă Domnului, nu ducem lipsă de soluții.

– Una dintre problemele UTA-ei în stagiunile precedente a fost legată de numărul ceva mai scăzut de seniori, în comparație cu alte contracandidate la promovare. Nici acum situația nu pare să stea mai bine, cu toată că există o calitate mai mare.

– Nu mi-e teamă că avem zece juniori în lotul de 23, „unsprezece” chiar cu al treilea portar, Mara. Până la urmă, trebuie să ne uităm și la câțiva dintre acești copii extrem de talentați. De exemplu, Burlă, Tănase și Jorza sunt al treilea sezon în Liga 2-a, iar Stahl a jucat și el destul de mult în ultimul an. Dar, pe lângă aceștia, am descoperit alți doi-trei juniori foarte interesanți, văd în ei viitori fotbaliști. Nu aș vrea să dau nume, dar cred că v-ați dat seama la cine parcurgând numele din lotul ce va pleca la Mallnitz. Dar, oricum ar fi, într-un meci oficial vor juca doar trei dintre acești copii talentați din pepiniera Aradului. În rest, contăm pe mulți jucători experimentați, care în Liga 2-a cam fac diferența. Și spun asta prin prisma faptul că am ajuns să cunosc destul de bine acest eșalon după experiențele de la Slobozia și Călărași.

– Apropo de experiențele tale anterioare, se poate spune că lotul UTA-ei este cel mai bun pe care contezi ca și antrenor?

– Nu vreau să emit judecăți și să mai vorbesc despre ceea ce am lăsat în urmă odată cu venirea la UTA, dar vă pot spune că – într-adevăr- am parte de un vestiar greu. Avem câțiva jucători cu multe meciuri în Liga 1, cu o experiență incredibilă, care știu ce înseamnă performanța și asta mă face să cred că ne vom atinge obiectivul. Nu ne rămâne decât să muncim, iar eu pot garanta o muncă corectă, fără nici un fel de abatere. Îmi place mult disciplina și grupul, trebuie să formăm o familie și să gândim că avem un țel comun, fără nicio păcăleală.

– Îl ai lângă tine și pe Gheorghe Mihali, un antrenor la fel de drastic și de pretențios, în special când vine vorba despre „felia” sa, apărarea. Chiar spunea că UTA nu are voie să încaseze mai mult de 10-15 goluri.

– Vis-à-vis de ceea ce a declarat Gică, a fost mai degrabă o discuție mobilizatoare, bazată pe experiența celor din apărare. Dar, noi ar trebui să câștigăm campionatul acesta cu grupul, nu cu un jucător sau un compartiment anume. Vrem și trebuie să arătăm ca o echipă și veți vedea că nimeni nu va alerga pentru celălalt. Trebuie să conștientizăm exact ceea ce ne dorim de la acest sezon, să stăm cu capul în pământ până în ultima etapă. De abia apoi îl putem ridica pentru a spune: <<Da, acesta a fost obiectivul, l-am atins și putem să râdem de acum înainte>>. Trebuie disciplină tactică, în teren și în afara lui, dar mai ales muncă și iar muncă.

– Observ că vorbești deseori despre disciplină, ai avut cazuri grave în care aceasta nu a fost respectată la fostele tale echipe?

– Au fost câteva în decursul celor patru ani de când antrenez, dar nu a fost cazul de decizii radicale. Mi-am dat seama atât eu, cât mai ales jucătorii în cauză, unde s-a greșit și cine a greșit mai mult. Nu am făcut nimic din ambiție sau mândrie, ci doar pentru a fi bine la echipă. Ăsta mi-este caracterul. Poate, uneori depășesc puțin limitele, dar recunosc și încerc să repar ceea ce se poate repara. Repet, tot ceea ce fac este pentru binele echipei, pentru a câștiga.

– Acest cantonament la munte îi face, poate, pe unii suporteri să creadă că le pregătești trasee grele fotbaliștilor, pante sau alergări lungi prin păduri.

– Nici vorbă de așa ceva, toate antrenamentele le vom face pe teren sau în sala de forță. Am învățat în ultimul timp că totul trebuie făcut pe teren, și pregătirea fizică și cea cu mingea. Asta nu înseamnă că am ceva de reproșat colegilor mei care fac altfel. Fiecare are stilul lui de a antrena, au obținut rezultate cu metodele lor, dar eu exclud pantele și contrapantele, sau alergările în pădure.

– La finalul săptămânii trecute, ați susținut niște teste fizice, ne puteți spune ce concluzii ați tras la finalul lor?

– Testele le-am făcut pentru a forma niște grupe de alergare. Am individualizat pregătirea, nu sunt toți jucătorii egali nici în pregătirea fizică, nici în cea tactică. Unul are nevoie, poate, de mai multă rezistență, alții de viteză sau forță. Știm pe ce să insistăm în pregătire în funcție de rezultatele acestor teste. Ca și capacitate de efort generală stăm binișor. Jucătorii nu au pierdut foarte mult, atâta timp cât nu au avut o vacanță prea lungă. Să nu uităm că barajul s-a jucat la mijlocul lunii iunie, au fost – practic – doar două săptămâni de pauză în care nu ai cum să pierzi prea mult din punct de vedere fizic, ci doar să te scapi de stresul acumulat în ultimul an.

– Ca și alți antrenori care au trecut pe la UTA, observăm că vă confruntați cu lipsa unor adversari importanți în meciurile de verificare…

– Avem, într-adevăr, această problemă, adică să găsim adversari de nivelul nostru în perioada precompetițională. Am avut propuneri de la echipe puternice din Ungaria și Serbia, dar în momentul în care nu eram pregătiți pentru ele. Mai apoi, formațiile de Liga a 2-a din zonă ne-au refuzat politicos, deși nu știu ce motive ar fi avut din moment ce discutam despre jocuri școală, utile, zic eu, pentru ambele părți. După ce revenim din Austria, o să avem două amicale, iar unul dintre adversari va fi Lipova. Apoi, trebuie să găsim încă un partener de întrecere de nivelul nostru, în așa fel încât să știm exact unde ne situăm înainte cu o săptămână de debutul campionatului.

– Înainte de a vă ura spor la treabă la Mallnitz, avem o mică curiozitate în ceea ce-l privește pe Cătălin Hlistei, care părea destinat să revină la UTA în această vară.

– E un jucător bun, care a evoluat anul trecut în Liga 1, dar nu vreau să mă avânt în orice fel de discuție vis-a-vis de el. Vom vedea, dacă avem timp și rumegăm bine vom aduce un fotbalist important.

