Încălzire „fratricidă” pentru Liga a 3-a: Șoimii Lipova – Național Sebiș 2-2 + foto

21 SHARES Share Tweet

Prima întâlnire stagională dintre două divizionare trei arădene a avut caracter amical. Lipova și Sebișul și-au dat întâlnire la Pîncota, acolo unde una dintre principalele preocupări ale celor doi tehnicieni a fost integrarea juniorilor în vederea meciurilor pe puncte.

Combatantele au început testul în formule apropiate celor din campionat și acest lucru și-a pus amprenta asupra calității bune a disputei. Sebișenii s-au dispus destul de departe de buturile lui Moroz, au făcut pressing încă din primele minute, dar, pe un contraatac rapid, „șoimii” au deschis scorul. Vasinc a pasat în adâncime, Trabalka a preluat, i-a întors pe cei doi fundași centrali și a șutat din marginea careului mare fără speranță pentru portarul advers. Oaspeții s-au aruncat în atac și au obținut două penalty-uri, după faulturi imprudente făcute de Bier și Bercu. Dar, poarta lipovanilor a rămas intactă, căci Dică a șutat mai întâi pe lângă poartă, iar apoi Bujor i-a ghicit intențiile experimentatului mijlocaș al lui Chița. Au mai fost câteva acțiuni și șuturi de partea ambelor părți, dar repriza s-a încheiat cu avantaj minim pentru nou promovata de pe Mureș.

La reluare, Sabău i-a păstrat doar pe Calvin și pe Vasinc pe teren, în timp ce sebișenii au operat din mers schimbările în partea secundă. Cu toate că Naționalul a forțat din nou egalarea, gol au dat tot lipovanii. Noua achichizție, Petrișor Jichici a prins un șut perfect, în vinclu, de la marginea careului mare pentru 2-0. Odată cu schimbările, jocul s-a schimbat și el, cu sebișenii dominând destul de clar ultima parte a confruntării. Până la urmă, au căzut și golurile. Mai întâi, Livan a centrat perfect în șase metri după un corner executat scurt și Bârsănel nu a avut probleme în a trimite cu capul în plasă. Mai apoi, Ionică a marcat din careu după o forțare în atac și golul nu a fost validat. În fine, cu 5 minute înainte de final, Susan a impus remiza, printr-un șut bun, după o preluare la fel de bună.

Formații:

Lipova: Bujor – Mandache, Calvin, Bercu, Stoin – Bier, S. Popa – Piț, Vasinc, Deta – Trabalka. Au mai jucat: Blăgoescu – Kocsis, Pașcu, Lupșe, Pîrvulescu, Jichici, Tomuț, Lăcustă, Vasile, Copil și Filimon.

Sebiș: Moroz – Zăinescu, Pintea, Bârsănel, Dumitrache – Ruță – Săulescu, Sz. Vereș, E. Dică, Voinescu – Enciu. Au mai jucat: Munteanu, Voicilă – Tătulea, Susan, C. Vereș, Pâslaru, Basic, Petculescu, Moise, Siminic, Ionică și Livan.

Sabău: „Egalați cu cinci copii în teren”

Lipova a bifat cel de-al patrulea meci al verii, după amicalele cu UTA și Sântana și partida de Cupă, cu Giarmata, iar a treia victorie a fost la un pas distanță. „Am jucat destul de bine în ambele reprize. Am făcut două echipe echilibrate. Până acum, am jucat cu adversari cu un ritm mai scăzut de joc, azi, însă, a fost mai rapid, de nivelul ligii a treia. Eu zic că am stat destul de bine în compania acestei echipe care își propune promovarea. Am pasat bine, am ținut de minge, dar am făcut și greșeli, mai ales la cele două penalty-uri gratuite. Dar, am reușit să marcăm în ambele reprize și am fost egalați pe final când eram cu cinci juniori pe teren. Continuăm pregătirea, mai avem săptămâna viitoare miercuri la Cermei și sâmbăta viitoare la Lugoj. Avem zece copii în lot, nu mai pleacă și nu mai vine nimeni. Nu mă aștept că juniorii să fie prea constanți în joc și chiar nu pot să spun de pe acum care vor fi titularii. Vom vedea pe parcurs cum va fi, avem de unde alege”, a menționat Flavius Sabău, „principalul” Lipovei.

Chița: „Suntem cam relaxați la finalizare”

Chiar dacă i-a pierdut pe Golban și Jenaru, transferurile lui Szillard Vereș și Mădălin Livan par să echilibreze compartimentele la Sebiș și, totodată, să creeze concurența dorită de antrenorul echipei. „Am avut din nou un antrenament foarte bun, în compania unei echipe preocupate de joc. Am reușit să facem un pressing agresiv, am avut atitudine, semn că suntem bine pregătiți fizic. Din păcate, suferim la ultima pasă și la finalizare, avem ocazii, dar nu marcăm. Mi se pare că suntem cam relaxați, dar vom îmbunătăți aceste lucruri, pentru că vom trece la antrenamente cu accent pe finalizare. Le-am dat aproximativ 70 de minute majorității jucătorilor în cele două amicale, cu Poli și Lipova. Sunt edificat asupra nucleului de jucători, dar mai studiem….Suntem 21 de jucători din care trei portari, mai avem în plan să luăm un junior. La seniori, avem dubluri pe post și, în funcție de cum se prezintă la ciclul săptămânal, îi voi alege de la meci la meci. Sunt atent la antrenamentele săptămânale și care se remarcă își câștigă dreptul de a juca în partida din weekend. Încercăm pe vinerea viitoare să mai jucăm cu o echipă mai bună și apoi avem meci de Cupa României, chiar înainte de începerea campionatului pe când trebuie să avem cristalizată formula de bază”, a punctat Alin Chița.

Galerie foto de la Șoimii Lipova – Național Sebiș

2 1