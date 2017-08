Ce s-a întâmplat cu echipa de juniori medaliată în ultimele două sezoane? UTA și-a împrăștiat jucătorii prin Liga 3-a, Șirineasa sau Reșița – printre beneficiare

0 SHARES Share Tweet

În momentul în care a decis să nu-și mai înscrie „satelitul” în Liga 3-a, iar generația 1998 ieșea din calcule și pentru Liga Elitelor, clubul UTA a fost deschisă la discuții pentru cedarea, în special sub formă de împrumut, a tinerilor săi jucători. Dintre foștii elevi ai lui Cristi Păcurar, doar Prună, Iuga, Dinculescu, Tănase, plus Stahl, Jorza și Toma (aceștia fiind născuți în anul 1999) au fost reținuți de Adrian Mihalcea în lotul de Liga 2-a, restul având alte destinații.

Să ne oprim puțin asupra generației 1997-1998, cea care a câștigat o Cupă și o Supercupă a României la juniori, un loc trei pe țară și a jucat finala Cupei și în vara acestui an. După cum se știe, Mara a fost nevoit să abandoneze fotbalul din cauza unor probleme de sănătate. La prima vedere, Paul Copaci e cel mai câștigat cu mutarea la Satu Mare, doar că tânărul fundaș a jucat doar o repriză pentru Olimpia în primele trei etape a ligii secunde. La grupările de Liga 3-a din Arad au ajuns doar Vasiu și Mandache, la Lipova, acolo unde Sabău mai contează și pe Vasile (1999) și Deta (2000). Cermeiul îi mai are pe Aldan și Bubuș, iar din generația 1999 pe: Mager, Rogojanu, E. Varga, plus Moraru, care e născut în 2000. În afară de Deliman, care are 17 ani, la Sebiș nu a plecat niciun alt utist.

Dar, „roș-albi” mai găsim la alte divizionare trei arădene din seria a IV-a. Școlar Reșița și-a betonat banda dreaptă cu Iova și Costin, în timp ce pentru noul El Dorado, de la Șirineasa din…Valea Jiului, a semnat Darius Covaci și – probabil – urmează Denis Lazăr. În cărți la trupa lu Tudorache era și Gabi Pop, dar, cel puțin deocamdată, mijlocașul a ales să rămână la Păuliș (Liga 4-a Arad). În Liga 3-a, dar la Giarmata, va juca „închizătorul” Brănișteanu, pentru ca exponenți ai generației 97 să mai găsim la: Pecica (Petrache și Coșa) și Ineu (Zdrențan). În fine, Stanciu și Moza au abandonat activitatea, iar Sava a plecat din țară.

Nu-i putem omite pe Dennis Man și Adrian Petre, vârfurile generației de ’98, care au făcut pasul în față la FCSB, în Liga 1, respectiv Esbjerg, în liga a doua daneză.

Notă: Jucătorii subliniați au pus umărul la câștigarea celor două trofee (Cupa și Supercupa) din stagiunea 2015-2016 și a medaliilor de argint (în Cupă) și bronz (în campionat) în ediția 2016-2017. Sunt și alți utiști născuți în anul 1999, precum Mureșan, Savin, Lezeu, Al. Bodri, Laza și Curta, care au evoluat în meciuri din stagiunea trecută a Ligii Elitelor și care îmbracă și acum tricoul UTA-ei Under 19. În fine, situația lui Țurcanu e necunoscută.

FOTO: Viorel Musca

0 1