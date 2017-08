Sabău: „Efort extraordinar contra unei echipe bune, dar încă nu avem experiență la acest nivel” v.s. Petruescu: „Atitudinea băieților ne dă speranțe”

0 SHARES Share Tweet

Disputa de la Pîncota, prima a Lipovei în Liga 3-a după trei decenii, a confirmat așteptările celor aproximativ 150 de spectatori. „Șoimii” și Lugojul au oferit un fotbal bun, modern, cu patru goluri, dar și alte faze de poartă. Nume ca Piț, Calvin, Bier sau Copil, pe de-o parte, sau Bozian, Velici, Cuedan sau Szekely, fotbaliști obișnuiți cel puțin cu aerul ligii secunde, au crescut automat calitatea unui spectacol completat și de ardoarea cu care au luptat și ceilalți „actori” din teren.

Gazdele și-ar fi dorit, totuși, o victorie la debut, mărturie stând starea antrenorului lor la finalul confruntării. Flavius Sabău a fost supărat, iar explicația poate sta în faptul că echipa sa a bifat prima remiză în 2017 într-un meci oficial. Până azi, „alb-albaștrii” au bifat doar victorii în acest an în întâlnirile ce contează, adică returul Ligii a 4-a Arad, meciurile de baraj și partidele de Cupa României (trei în faza județeană și alte două în cea națională). „Sunt foarte dezamăgit că la 2-1 am arătat ca o echipă mică. Ne-am retras, nu am mai jucat fotbal, am trecut la mingi lungi, nu am pus mingea jos. Ne-a fost frică să câștigăm, abia la 2-2 am știut să punem din nou mingea jos. A fost un efort extraordinar contra unei echipe bune a seriei, dar noi încă nu avem experiență la acest nivel. O să ne batem meci de meci să scoatem cât de mult putem, o să ne străduim să realizăm ceea ce pregătim la antrenamente”, a fost scurtul comentariu al „principalului” celor de la Lipova.

Probabil că și Cosmin Petruescu s-ar fi așteptat la un succes, deși a recunoscut meritele adversarului. „A fost un joc echilibrat, prima repriză mai lentă ca ritm de joc datorită căldurii, iar a doua mai dinamică, cu ocazii la ambele porți, mai plăcută și pentru spectatorii care au venit la meci. Felicit echipa gazdă pentru joc, pentru atitudine și dăruire, am câștigat un punct pe un teren unde, după cum știu eu seria de anul trecut, puține echipe vor lua puncte. Au jucători cu experiență peste Liga 3-a și care pot face diferența în orice moment. Am încercat să facem dublaj la aceștia. Mi-am felicitat echipa pentru că a revenit, pentru jocul bun din repriza a doua. Din păcate, am luat goluri copilărești, pe greșeli personale, dar mergem înainte. Atitudinea băieților ne dă speranțe. Dacă eram mai atenți la finalizare, puteam pleca cu toate cele trei puncte de aici, dar și gazdele au avut ocazii. Așa că, rezultatul e – până la urmă – echitabil”, a punctat profesorul de pe banca bănățenilor.

0 0