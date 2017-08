Tănase nu are explicații pentru jocul slab al UTA-ei la Sibiu, dar pariază pe revanșă: „Prin octombrie vom fi în obiectiv”

1 SHARES Share Tweet

Pentru al doilea meci consecutiv, Ionuț Tănase l-a lăsat pe bancă pe Alin Cârstocea. La Sibiu, mijlocașul central de 19 ani l-a avut alături pe Asani, ambii având sarcini preponderent defensive, pentru ca apoi, după înlocuirea lui Alex Manea să treacă în centrul defensivei, lângă Ciucă. „Încerc să-mi fac treaba oriunde sunt folosit, în primul rând pentru echipă, dar, apoi, și pentru mine. Domnul antrenor nu m-a mai utilizat fundaș până acum, dar, probabil, i-a spus Cristi Todea că am mai jucat pe acest post. Nici nu mai contează acum, din moment ce am pierdut după un meci slab”, a spus argeșeanul, care a mai fost tras în centrul defensivei și Roland Nagy, într-un meci cu Mioveniul, dar și de Laurențiu Roșu, în ultima etapă a stagiunii trecute, cu Chindia.

Întrebat care ar fi cauzele prestației modeste a UTA-ei, la Sibiu, Tănase a adăugat: „Nu sunt eu în măsură să vorbesc despre asta, mai ales că pur și simplu nu îmi dau seama de ce am evoluat mult sub posibilitățile noastre. Cu atât mai mult cu cât am avut un om în plus mai mult de o repriză. În schimb, pot spune că am întâlnit o echipă bună, ce ne-a citit destul de bine. S-au retras deliberat în jumătatea lor, ne-au lăsat să atacăm și cu fundașii laterali, iar apoi inițiau contraatacuri rapide exact în zonele lăsate descoperite de jucătorii noștri. Poate multă lume spune că nu aveam voie să pierdem cu o nou promovată, dar să nu se uite că și noi am fost în postura celor de la Hermannstadt acum două sezoane, când am surprins, poate, prin parcursul nostru”.

Deși eșecul de pe Cibin, coroborat cu remiza din „intermediară”, cu Mioveniul, au aruncat – pentru moment – echipa arădeană la mijlocul clasamentului, „Tase” pariază pe o revanșă rapidă. „Avem prea multă calitate în lot ca să nu reacționăm rapid și să legăm o serie de victorie. Sunt multe echipe ce evoluează încă din ambiție, avânt, dar în momentul în care vor pierde un meci – două, se vor tăia. Pe termen lung, doar echipele puternice rezistă în frunte. Veți vedea că prin octombrie, vom fi în obiectiv. Toți suntem supărați acum, dezamăgiți, dar trebuie să ridicăm capul din pământ și să muncim mai mult”, a încheiat juniorul „Bătrânei Doamne”.

FOTO: Viorel Musca

1 0