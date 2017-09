Verdictul căpitanului Curtuiuș: „Avem valoare individuală, dar momentan nu arătăm ca o echipă”

13 SHARES Share Tweet

UTA a irosit încă o dată puncte pe teren propriu iar remiza cu Baloteștiul a provocat o „implozie” în vestiarul echipei. Adrian Mihalcea și-a anunțat demisia, spunând – indirect – că se simte „lucrat” de unii jucători, care nu ar mai trage la fel de tare la „căruța” arădeană.

Întrebat după meci dacă a simțit și el acest lucru în calitate de căpitan al echipei, Marius Curtuiuș a spus: „Nu există în vestiar un curent împotriva antrenorului. Am auzit astfel de discuții și săptămâna trecută, că ar fi și certuri între noi, dar nu e vorba de așa ceva. Tot timpul când echipa merge prost, apar discuții, dar nu au fost certuri sau conflicte între noi jucătorii și mai ales un curent împotriva antrenorului”.

Atacantul„roș-albilor” a încercat să ofere o explicație pentru jocul prost al echipei în disputa cu Baloteștiul. „Nu știu ce să spun, e foarte greu de explicat ce se întâmplă, mai ales că avem valoare individuală, dar momentan nu arătăm ca și o echipă. Trebuie să punem la punct acest lucru dacă vrem să promovăm. Trebuie să ne trezim, deja s-au adunat multe meciuri în care nu am jucat ce trebuie. Dar, ca puncte, nu este nimic pierdut, trebuie doar să ne revenim și să punem piciorul în prag. Și azi am întors rezultatul, chiar dacă nu am jucat foarte bine. Am condus pe final și am avut astfel ocazia să ne redresăm cu cele trei puncte. Am fi avut o săptămână mai liniștită cu o victorie, acum trebuie să o luăm de la capăt și să avem încredere în noi. Suntem jucători cu CV-uri importante și trebuie să ne facem treaba“.

Asistența redusă la Șiria a fost completată pe final și cu multe reproșuri ale fanilor îndreptate mai ales împotriva jucătorilor noi veniți în această vară la echipă. Fanii au avut multe de reproșat celor care îmbracă tricoul alb-roșu, mai ales că așteaptă deja de trei partide prima victorie acasă. „Eu nu împart jucătorii în categorii, în nou veniți, juniori și așa mai departe. Până la urmă, suntem toți în aceeași oală, nu sunt de vină doar cei din atac sau din apărare, cu toții am greșit. Fanii au dreptate să fie supărați pentru că ei vin să vadă fotbal și noi nu îl arătăm deocamdată. Sper ca pe viitor să facem o treabă mai bună”, a mai menționat Curtuiuș.

Căpitanul UTA-ei ar fi avut o discuție neoficială și cu „centralul” Omuț despre faza din minutul 88. „ În primă fază, arbitrul mi-a spus că a repetat lovitura liberă pentru că era indirectă. I-am spus că atunci trebuia să dicteze aut de poartă, dar el a revenit și a spus că, de fapt, nu a dat drumul la joc și de aia a repetat lovitura. Una peste alta, am luat două goluri în aceeași fază și nu era voie să se întâmple asta”, a încheiat Curtuiuș.

