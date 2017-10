Dezechilibrul lotului pe posturi, principala problemă a lui Todea: „Prea puțini mijlocași centrali și atacanți”

4 SHARES Share Tweet

Înfrângerea din derby-ul Vestului îi arde pe suporterii UTA-ei, care au întors pe toate părțile cele întâmplate duminica trecută pe arena „Dan Păltinișanu”. Cristi Todea nu a scăpat de critici pentru alegerile din primul „unsprezece” aliniat cu ASU Poli, lăsarea pe dinafară a unor fotbaliști ca Strătilă, Ciucă, Păcurar, Burlă sau Cârstocea fiind cel mai des scoase în evidență.

Dacă în cazul ultimului Todea a lămurit lucrurile și anume: „A acuzat o problemă musculară la inghinali înainte de meciul de la Timișoara, dar chiar așa și am încercat să-l introducem pe teren după pauză. A făcut o încălzire puțin mai puternică și a simțit din nou dureri și a spus că nu poate juca. Are probleme și acum, se antrenează separate”, când a venit vorba despre ceilalți antrenorul arădean a scos în evidență un alt aspect. „Problema e că lotul e puțin dezechilibrat. Avem vreo trei fundași stânga, alți trei dreapta, stăm bine și în centrul defensivei, dar și pe benzi la mijlocul terenului. Așa că orice alegeri aș face în aceste compartimente, se va spune că de ce a jucat unul și nu celălalt. Iar în afara lui Richi Filaret, care se antrenează bine și căruia parcă mi-este tot mai greu să-i spun că nu prinde lotul, toți au avut șansa să joace. În schimb, avem prea puțini mijlocași centrali și atacanți. De exemplu, Tănase este singurul mijlocaș central defensiv veritabil din lot. Ne-a lipsit mult o lună de zile, timp în care a fost accidentat. Echipa și-a pierdut puțin din echilibru și am încercat tot cu alți jucători pe poziția lui. În plus de asta, mai este și variantă de junior, care-și face foarte bine treaba”, a adăugat Todea.

Așadar, singurul fotbalist care rămâne în infirmerie este Cârstocea, în timp ce Marius Curtuiuș e suspendat.

