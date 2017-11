Grahovac, ca și plecat de la UTA! E așteptat debutul lui Svedkauskas: „Un portar tânăr, interesant”

8 SHARES Share Tweet

Sunt ore calde în curtea „Bătrânei Doamne” după remiza de la Timișoara, cu Ripensia, dar mai ales după ce câțiva jucători nu au respectat ora de stingere (11) sâmbăta trecută și au așteptat…tortul de ziua lui Ciucă, la restaurantul Hotelului Gio. Branko Grahovac, gafeurul de ieri, de pe „Dan Păltinișanu”, același Mădălin Ciucă, Alin Buleică și Sorin Strătilă sunt vizați pentru rezilierea contractelor, o operațiune ce nu va decurge – totuși – lin. Din informațiile noastre, chiar la această oră, Codru Grădinariu este la hotelul unde sunt cazați fotbaliștii pentru a afla condițiile acestora pentru o reziliere amiabilă. Probabil, cele mai mari dificultăți vor fi cu Buleică, mijlocașul având deja două transferuri în acest sezon și ar deveni șomer de lux până la vară.

În fine, există variante de înlocuire a tuturor, cel mai problematic post, până ieri, fiind cel de portar. Însă, odată cu aducerea lui Tomas Svedkauskas, fotbalist de 23 de ani cu „stagiatură” la AS Roma, arădenii nu stau rău între buturi. „Am făcut 5-6 antrenamente cu el și pot spune că e un portar interesant, în priză. E și tânăr, mai poate încă progresa, deși e clar că venind de la un club ca AS Roma e deja la un anumit nivel și cred că ne poate ajuta imediat. Poate debuta chiar sâmbătă, cu ASA-ul, de ce nu? Despre Branko (n.a. Grahovac) nu știu exact ce să spun, cert este că a făcut două-trei copilărești aseară, inexplicabile pentru experiența lui. Dar, se poate să fi avut o zi mai slabă și ca orice om e supus și el greșelilor. Am auzit și eu că se dorește renunțarea la el, dar eu nu știu nimic, pe mine nu m-a întrebat nimeni nimic”, ne-a mărturisit Dan Țapoș, care regretă și problemele de sănătate ale lui Barna, un goalkeeper la care ține mult.

„Din câte am înțeles, în proporție de 90%, Alex va trebui să renunțe la fotbal. Regretăm cu toții acest lucru, dar trebuia să ne reorientăm repede spre un alt portar cu ceva experiență, în condițiile în care și Branko era la un moment dat accidentat. Acest băiat din Lituania ne-a fost propus de vreo două săptămâni, ne bucurăm că am reușit să-l aducem și să-l legitimăm rapid, iar asta și pentru că tinerii noștri sunt încă destul de cruzi pentru ceea ce se vrea la UTA azi”, a adăugat antrenorul cu portarii al „roș-albilor”.

FOTO: UTA Media Design

