Firma de impresariat a lui Apostu reprezintă cinci dintre cei mai talentați utiști: Iuga și Miculescu sunt printre ei

După ce s-a despărțit de Academica Clinceni, Bogdan Apostu a intrat în branșa impresarilor. Fostul atacant al UTA-ei a înființat și o Agenție (Fusion Group Agency) ce s-a făcut deja cunoscută în România, dar și în campionate importante din Europa, Asia și America de Sud. Din primăvara acestui an, pentru FGA și-a început munca de scouter pe zona de Vest și Dinu Maghici, singurul antrenor român care a lucrat oficial pentru FC Liverpool, care activează și la Viitorul Arad și Păulișana Păuliș.

După ce a vizionat mai multe meciuri la nivel de copii și juniori, Maghici i-a propus lui Apostu câțiva fotbaliști de perspectivă, iar de aici și până la încheierea unor contracte de impresariat cu aceștia nu a fost decât un pas. În urmă cu câteva săptămâni, FGA a început colaborarea cu mijlocașii utiști Rareș Deta (împrumutat la Lipova) și Valeriu Mager (împrumutat la Cermei) și fotbaliștii Viitorului: Mihai Miclean (portar), Darren Toth (mijlocaș ofensiv) și Raul Țurcanu (atacant).

În ultimele două zile, Dinu Maghici a mai bătut palma cu alți patru tineri fotbaliști ai UTA-ei de mare perspectivă. În primul rând, este vorba despre fundașul Rafael Iuga, căpitanul echipei ce câștiga Cupa și Supercupa României în vara anului trecut. Iuga a debutat în această toamnă și la prima echipă a „Bătrânei Doamne”, chiar în derby-ul de la Timișoara cu ASU Poli.

Apoi, Fusion Group Agency va impresaria trei din numele grele ale generației utiste de 2001, vicecampioană de toamnă în Liga Elitelor. Vorbim despre mijlocașii Denis Hrezdac și Daniel Isac și atacantul David Miculescu. Ultimii doi chiar au participant recent la un stagiu de pregătire al echipei naționale Under 17, desfășurat la Mogoșoaia, ambii având șanse de a fi pe lista selecționaților a lui Sorin Colceag.

UTA a fost ultimul club din cariera de fotbalist a lui Bogdan Apostu, care a mai îmbrăcat tricoul „alb-roșu” în alte două sezoane, chiar și în Liga 1. „M-aș bucura enorm să ajut clubul UTA în cazul în care acești tineri jucători vor primi, mai repede sau mai târziu, oferte de transfer. În calitate de impresari noi colaborăm strâns cu cluburile, cu scopul ca și acestea, nu doar jucătorii pe care-i reprezentăm, să fie mulțumite de eventualele transferuri. Am mare încredere în expertiza lui Dinu Maghici, nu degeaba a activat la Liverpool, în SUA și acum are rezultate bune la echipele pe care le antrenează. Agenția noastră a ajuns la nivelul de a lucra cu cei mai buni fotbaliști, suntem siguri că-i putem ajuta pe tinerii fotbaliști arădeni să aibă cariere importante în fotbal. Rolul impresarului e destul de important și vorbesc din proprie experiență. Și eu am fost selecționat pe la toate naționalele de juniori, dar neavând pe cineva lângă mine nu am ajuns la un nivel foarte ridicat. Să se înțeleagă, nu suntem magicieni, prilejuim intrarea actorilor pe scenă, dar mai departe e treaba lor ce fac acolo, de cum înțeleg să profite de șansele ivite la un moment sau altul”, ne-a declarat Bogdan Apostu, directorul Fusion Group Agency.

Terminându-și treaba la Arad, Dinu Maghici zboară mâine în Anglia, la Manchester, pentru un curs de specializare – teoretic și practic – în identificarea talentelor în fotbal. Este – practic – pasul următor al cursului de scouting online pe care Maghici l-a făcut deja în această toamnă.

